‘Estou no segundo turno com Lula’, diz Pablo Marçal após pesquisa

O coach e candidato do PRTB na campanha pela prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, disse que iria para o segundo turno com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se a campanha presidencial fosse hoje. Ele comentou os resultados da pesquisa Genial/Quaest divulgada no domingo, 13, que mostram como seria a cena de 2026 no contexto político atual.

“Já estamos no segundo turno para a Presidência da República contra o Lula, mesmo dois anos antes das eleições. Entenderam agora o motivo do Goiabinha (o governador Tarcísio de Freitas) ter se levantado contra mim?”, disse Marçal nas suas redes sociais.

Os números da pesquisa mostram que Lula teria 32% dos votos e o coach ficaria empatado na margem de erro com Tarcísio — eles ficaram, respectivamente, com 18% e 15% das intenções de voto. Ou seja, diferentemente do que disse Marçal, a pesquisa não o colocaria em um segundo turno contra Lula.

Após uma campanha turbulenta e recheada de ataques aos adversários, Marçal ficou de fora do segundo turno por menos de 1% dos votos na capital paulista e já anunciou que vai disputar ou o governo do estado ou a Presidência da República (voo que ele já tentou alçar com o Pros em 2022 sem êxito). Ele condicionou o seu apoio ao prefeito Ricardo Nunes (MDB) a uma “retratação” vinda dele, de Tarcísio, de Jair Bolsonaro e do pastor Silas Malafaia, o que não aconteceu.

Dentro da campanha do emedebista, a avaliação é de que eles já têm a fatia necessária dos eleitores de Marçal para a vitória no segundo turno, por uma oposição a Guilherme Boulos (PSOL) independentemente dos apelos do coach.

De volta às origens

Apesar de ter passado a campanha refutando o rótulo de coach, dois dias depois do primeiro turno Marçal voltou a vender cursos e mentorias. Seu carro-chefe agora é o “Plano Família Rica”, curso no qual o influenciador ensina seus pupilos a prosperar “independente do governo”. “Não é o governo que vai fazer você prosperar, até entender isso, você não vai sair do lugar”, “hoje eu vou te mostrar que independente de quem esteja no governo, você pode prosperar!”, dizem algumas chamadas dos livros, lives e palestras que Marçal voltou a fazer.

O tema da prosperidade individual foi um dos maiores motes da campanha do coach. Ao longo de toda a caminhada até o primeiro turno, não foram poucas as vezes que ele prometeu aos seus eleitores que criaria condições para que eles “prosperassem” financeiramente.