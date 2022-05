Em votação indireta, Paulo Dantas é eleito governador de Alagoas

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Bruno Ribeiro, Tulio Kruse e Diogo Magri. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O deputado estadual Paulo Dantas (MDB) foi eleito governador de Alagoas neste domingo (15), em votação indireta feita na Assembleia Legislativa do estado. Dantas, que contou com o apoio do senador Renan Calheiros (MDB), fará um mandato tampão até 31 de dezembro.

O parlamentar foi eleito por 21 votos e terá como vice José Wanderley Neto (MDB). Eles derrotaram, entre outros, o deputado Davi Maia (União Brasil), candidato do grupo do deputado federal Arthur Lira (PP). Maia teve apenas um voto — nem sequer a bancada do PP, de Lira, votou nele.

A disputa entre Calheiros e Lira deve ser reproduzida nas eleições para governador em outubro. Dantas será o candidato do senador (e de Renan Filho, ex-governador) que enfrentará senador Rodrigo Cunha (União Brasil), nome de Lira. A chapa do MDB deve apoiar Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para presidente, enquanto Lira endossa a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL).

A intenção da família Calheiros em emplacar Dantas para o mandato de governador-tampão é de que ele dispute o pleito de outubro sentado na cadeira de governador e no controle da máquina estadual.

Eleições indiretas

A eleição indireta para o governo estadual aconteceu porque, em abril, o então governador Renan Filho (MDB) deixou o cargo para poder disputar as eleições para o Senado, conforme determina a legislação eleitoral. O vice-governador, Luciano Barbosa, deveria assumir, mas já não estava mais no cargo desde 2020, quando foi eleito prefeito de Arapiraca.

O próximo na linha sucessória seria o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Vitor (MDB), mas este preferiu convocar as eleições indiretas porque, caso assumisse, ficaria impedido de concorrer à reeleição como deputado estadual.