Em Manaus, deputado de 23 anos desponta como favorito na corrida eleitoral

O deputado federal Amom Mandel (Cidadania-AM) é o atual favorito na corrida eleitoral para a prefeitura de Manaus, segundo o mais recente levantamento do Instituto Pontual Pesquisas. No principal cenário das eleições na capital do Amazonas, o parlamentar de 23 anos aparece em primeiro lugar com 32,4% das intenções de votos, superando forças políticas tradicionais do estado.

Na segunda posição está o atual prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), que fica com 28,1% dos votos — empatado, portanto, como líder da disputa na capital amazonense dentro da margem de erro de 2,76 pontos percentuais. Na sequência, vem o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL), com 8,7%, seguido de perto do deputado estadual Roberto Cidade (União), presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas.

Mandel ganhou notoriedade nas eleições legislativas de 2022 ao tornar-se o deputado federal mais votado do país, em termos proporcionais – ele recebeu 288.555 votos, o equivalente a 14,5% de todos os votos válidos do estado do Amazonas. O jovem foi diagnosticado na adolescência com Síndrome de Asperger, um transtorno do espectro autista, e viralizou nas redes sociais pela mensagem que transmitiu em seu único segundo disponível de propaganda eleitoral na televisão: “Beba água.”

Acusação contra policiais militares

Em janeiro, Mandel relatou às autoridades que teria sido abordado e ameaçado por agentes da Polícia Militar enquanto dirigia por uma avenida em Manaus, afirmando que os policiais o intimidaram e chegaram a apontar uma arma para a cabeça de sua namorada, que estava no carro. Já a Secretaria de Segurança do Amazonas diz que o parlamentar estaria conduzindo o veículo com os faróis apagados e ziguezagueando pela pista.

Segundo o deputado, a abordagem violenta foi uma reação ao dossiê apresentado por ele no final do ano passado à Polícia Federal, no qual constam supostas evidências de envolvimento de autoridades amazonenses com a facção criminosa do Comando Vermelho (CV). As denúncias incluem pessoas ligadas à campanha do prefeito David Almeida.

O próprio prefeito, no início de março, decidiu mover um processo contra Mandel na Justiça do Distrito Federal, acusando-o de atentar contra a sua honra ao sugerir que houve casos de corrupção durante seu mandato à frente de Manaus. Além de indenização, David Almeida exige que o deputado seja proibido de citar seu nome na campanha eleitoral.

O Instituto Pontual Pesquisas entrevistou 1.260 eleitores em Manaus entre os dias 22 e 25 de fevereiro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 2,76 pontos percentuais.