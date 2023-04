Eduardo Bolsonaro xinga e ameaça ‘enfiar a mão na cara’ de deputado

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) partiu para cima e xingou o deputado Dionilso Marcon (PT-RS) durante uma sessão na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 19. A briga começou durante a Comissão de Trabalho, após o petista dizer que a facada no ex-presidente Jair Bolsonaro durante a campanha presidencial de 2018 foi “fake” e “não teve sangue”.

“Vou dar uma facada no seu buxo, quero ver o que o senhor vai fazer”, respondeu Eduardo, que depois se levantou e foi em direção a Marcon, mas foi contido por outros parlamentares. Ele continuou xingando e o ameaçou de violência física. “Seu viado, quis me tirar do sério e conseguiu”, disse. “Tu tá maluco, vocês tentaram matar meu pai, filho da p****. Está achando que está na internet? Te enfio a mão na cara e perco o mandato, mas com dignidade, coisa que você não tem”, continuou. Em seguida, o deputado Ubiratan Sanderson (PL-RS) interferiu e afastou Eduardo.

Eduardo ainda compartilhou o vídeo da confusão no twitter e disse que não vai “abaixar a cabeça”. “Só eu, minha família e os mais próximos sabemos pelo que passamos. É inaceitável baixar a cabeça para deboche com a tentativa de assassinato de meu pai, chamando o fato de falso, de ter sangrado pouco. Meu mandato não estar acima da honra de meu pai, com ele vou até a morte”, escreveu.

🚨Lamentável! O deputado Eduardo Bolsonaro – completamente descontrolado – quase transformou a comissão de trabalho em ringue de boxe e saiu xingando o deputado Marcon com falas homofóbicas, misóginas s extremamente violentas ! Nunca vi tamanha violência na política… pic.twitter.com/c4qAxodb0Q — Duda Salabert (@DudaSalabert) April 19, 2023