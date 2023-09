Dez cidades concentram metade dos moradores de rua do país; veja quais

Dez cidades brasileiras concentram 48% da população em situação de rua do país, segundo um relatório divulgado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. De acordo com o levantamento, havia 236.400 moradores de rua inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (Cadastro Único) em 2022, ou seja, uma em cada mil pessoas no Brasil não tem onde morar.

São Paulo é o município com maior número de pessoas em situação de rua do país, seguido por Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Entre os estados, São Paulo concentra a maior quantidade, com 40% do total, sendo a maior parte na capital. Porém, o Distrito Federal é a unidade da federação com maior percentual de moradores de rua com relação à população total, com quase três a cada mil habitantes.

Segundo o relatório, 3.354 municípios brasileiros tinham pelo menos uma pessoa em situação de rua em dezembro de 2022, o que corresponde a 64% do total de cidades do país. Entre as dez cidades com mais moradores de rua, apenas uma não é capital, Campinas, no interior de São Paulo,

Confira a lista das dez cidades com mais pessoas em situação de rua:

São Paulo – 53.853 Rio de Janeiro – 13.566 Belo Horizonte – 11.826 Brasília – 7.924 Salvador – 7.909 Fortaleza – 6.334 Curitiba – 3.477 Porto Alegre – 3.189 Campinas (SP) – 2.547 Florianópolis – 2.020

