Deputado que xingou Lula lidera pesquisa no berço político do petista

O deputado federal Alex Manente (Cidadania-SP), que um dia xingou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de “líder da maior quadrilha do Brasil”, é por ora o favorito na corrida pela Prefeitura de São Bernardo do Campo, berço político do petista.

Segundo levantamento divulgado nesta terça-feira, 5, pelo instituto Paraná Pesquisas, no principal cenário, Manente teria 35,9% das intenções de voto. Na sequência, aparecem o deputado federal Marcelo Lima (PSB), com 22,1%; o deputado estadual Luiz Fernando (PT), com 11,5%; e o ex-vereador Rafael Demarchi (Republicanos), com 8,1%. A margem de erro é de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos.

Lula construiu a sua carreira política em São Bernardo do Campo, onde presidiu o Sindicato dos Metalúrgicos nos anos 1970 e liderou grandes greves de operários que incomodaram a ditadura militar. Foi dali também que articulou a fundação do PT e da CUT no início dos anos 1980. Lula residiu em São Bernardo do Campo por décadas e de lá se mudou apenas depois de ter casado com a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, em 2022 — o petista ainda tem apartamento na cidade do ABC.

Crítica

Em abril de 2020, ao defender o então ex-juiz Sergio Moro, que havia acabado de deixar o Ministério da Justiça no governo Jair Bolsonaro, o deputado Alex Manente atacou Lula. “Eu acredito no Sergio Moro. Foi ético para prender o líder da maior quadrilha do Brasil. Foi firme para seguir a maior operação de combate à corrupção do mundo”, escreveu nas redes sociais.

O tempo se encarregou de criar uma saia-justa. O Cidadania acabou apoiando Lula no segundo turno da eleição presidencial, embora tenha optado por uma postura independente na Câmara. Mesmo assim, Manente, na condição de líder do seu partido, integrou a comitiva de Lula à China em março deste ano. O deputado, no entanto, que é ligado ao movimento liberal Livres, não integra a base do governo.

O candidato de Lula em São Bernardo do Campo deverá ser o deputado estadual Luiz Fernando, que carrega uma curiosidade histórica: é o primeiro não sindicalista a ser indicado pelo PT para disputar a prefeitura da cidade, que o partido já governou por três mandatos. Outro candidato da base governista é Marcelo Lima (PSB), mas ele é ligado ao atual prefeito Orlando Morando (PSDB), de quem foi vice-prefeito entre 2017 e 2023.

O levantamento do Paraná Pesquisas foi feito entre os dias 31 de agosto e 3 de setembro, com 719 eleitores de São Bernardo do Campo.

