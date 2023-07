Deputada trans denuncia pastor por sugerir morte de pessoas LGBTs

Erika Hilton (PSOL-SP), primeira mulher trans eleita deputada federal, denunciou o pastor André Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, por sugerir que seus fiéis matem pessoas LGBT. A representação foi enviada nesta segunda-feira, 3, ao Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG), que irá analisar se aceita ou não a denúncia contra o pastor.

A acusação cita uma fala de Valadão durante um culto no domingo, 2, sobre “recomeçar do zero” a sociedade em relação às pessoas LGBT. “Aí Deus fala ‘se eu pudesse, matava tudo e começava tudo de novo, mas já prometi para mim mesmo que não posso, então agora está com vocês'”, declarou o pastor na cerimônia transmitida pelas redes sociais.

Segundo Erika Hilton, o trecho representa “incitação direta aos seus fiéis relacionada à morte de pessoas LGBT”. A deputada menciona outra denúncia enviada ao MP-MG no último dia 5 de junho contra o pastor, que realizara no dia anterior um culto com o tema “Deus Odeia o Orgulho”, em referência à população LGBT.

Também nesta segunda-feira, André Valadão, que está em Orlando, na Flórida, reagiu à denúncia. “Nunca será sobre matar pessoas, Deus nos livre deste terrível pecado”, declarou o pastor em vídeo publicado nas redes sociais, em que também se diz vítima de censura e “constrangimento”.

