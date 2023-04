Deltan usa até fake news como argumento contra o PL das Fake News

O deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR), ex-procurador da República e ex-coordenador da força-tarefa da Lava-Jato em Curitiba, está em franca campanha contra o Projeto de Lei 2630/2020, que ficou conhecido como PL das Fake News — ele está fazendo uma série de postagens em suas redes sociais para mobilizar seus seguidores contra a iniciativa, cuja urgência para tramitação na Câmara pode ser votada até esta quarta-feira, 26.

O parlamentar compartilhou, inclusive, uma notícia falsa sobre a proposta e acabou levando uma invertida do relator do projeto, o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP). Em sua conta do Twitter, Deltan publicou que até alguns versículos da Bíblia serão “banidos” das redes sociais se o projeto for aprovado, o que não é verdade. “Até a fé será censurada se nós não impedirmos a aprovação do PL da Censura”, disse. A proposta não cita nenhum versículo bíblico. Um trecho do texto determina, pelo contrário, que as medidas para vedar o funcionamento de contas inautênticas nas redes sociais não implicarão na restrição à manifestação artística, intelectual ou de conteúdo satírico, religioso, político, ficcional, literário, ou a qualquer outra forma de manifestação cultural.

Orlando Silva rebateu a postagem de Dallagnol e o acusou de compartilhar fake news. “É por esse tipo de indignidade que as redes sociais estão cheias de discurso de ódio e desinformação. Quem lucra com essa campanha mentirosa, que explora a fé alheia para politicagem barata, deputado? Só reforça a urgência da regulação”, escreveu.

🚨 ALERTA DE FAKE NEWS! É por esse tipo de indignidade que as redes sociais estão cheias de discurso de ódio e desinformação. Quem lucra com essa campanha mentirosa, que explora a fé alheia para politicagem barata, deputado? Só reforça a URGÊNCIA da regulação. PL 2630 JÁ! pic.twitter.com/HmqSLt4aaA — Orlando Silva (@orlandosilva) April 25, 2023

Além da notícia falsa, o ex-procurador compartilhou vídeos contra o projeto de lei, publicou um artigo no jornal Gazeta do Povo sobre o tema e reforçou um tuíte do deputado bolsonarista Luiz Phillipe de Orleans e Bragança (PL-SP), que mostra que 260 parlamentares ainda não teriam se posicionado sobre o projeto em um site chamado “PL da Censura”.

Ele ainda replicou uma postagem do diretor-executivo e dono do Twitter, Elon Musk, que diz “não censure para não ser censurado”.

Lavajatistas

Deltan não é o único ex-integrante da Lava-Jato — ou a ela ligado — que está na cruzada contra o PL das Fake News. O ex-juiz e agora senador Sergio Moro (União-PR) também fez publicações críticas ao projeto, e sua esposa, deputada federal Rosangela Moro (União-SP), pediu nas redes sociais “não ao PL da Censura”.