De volta às lives, Bolsonaro elogia Valdemar, ataca Paes e ignora Nunes

De volta com as famosas lives realizadas nas suas redes sociais, Jair Bolsonaro falou sobre as eleições municipais na noite desta terça-feira, 1º.

O ex-presidente se desdobrou em elogios ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ignorou a candidatura de Ricardo Nunes (MDB) em São Paulo e fez duras críticas ao prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), que também concorre à reeleição.

Bolsonaro deu início à transmissão falando sobre a longa turnê que tem feito ao longo deste ano por todos os 26 estados, alavancando candidaturas de prefeitos e de vereadores, e queixou-se das críticas que recebe por não apoiar um ou outro candidato. “O que eu fiz ao longo desse um ano e meio foi para todos vocês do PL (…) Lamento as broncas pra cima de mim. ‘Tal município você não podia apoiar esse cara’, ‘Ah, o sistema te dominou’. Não vou aceitar pilha”, afirmou, emendando elogios a Valdemar.

“Sou presidente de honra do partido. O dono do partido é o Valdemar Costa Neto. Em nenhum momento ele desonrou nenhum compromisso comigo. Quero agradecer o Valdemar Costa Neto. Daria uma live de uma hora pra discutir sobre o Valdemar, pra gente falar a importância dele no cenário político atualmente”, prosseguiu.

“Lamentavelmente, não posso conversar com ele. Isso prejudica a gente. Quantas vezes eu tomo uma decisão, o Valdemar toma outra no lado de lá, e é conflitante”, disse Bolsonaro. Ambos estão proibidos de terem contato por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Apesar de ter enumerado uma série de candidatos apoiados por ele na live, de diversas regiões do país, o ex-presidente não fez menção à disputa em São Paulo. Na capital paulista, o PL fechou apoio à reeleição de Ricardo Nunes, mas boa parte do eleitorado e do próprio entorno bolsonarista tem defendido o embarque à candidatura de Pablo Marçal (PRTB). No meio do cabo de guerra e atacado de ambos os lados, Bolsonaro tem se distanciado da campanha de Nunes, deixando de participar de agendas públicas e até mesmo de gravar inserções para TV e rádio, algo prometido desde o início da campanha eleitoral.

Bolsonaro ainda aproveitou para criticar Eduardo Paes, prefeito do Rio, que tem o deputado federal Alexandre Ramagem (PL) como principal adversário. Pesquisas recentes mostram um recuo de Paes, que até então caminhava para uma vitória em primeiro turno. A última Quaest, divulgada na segunda-feira, 30, mostra o atual prefeito com 53% das intenções de voto — queda de quatro pontos percentuais em relação à rodada anterior. Ramagem aparece com 20%.

“Número de pardais aumenta 40% na cidade do Rio de Janeiro em um ano. Parabéns, Eduardo Paes. Coladão com o Lula, o negócio é meter a mão no bolso do povo. Tenho certeza que o Ramagem vai revogar esses contratos todos aqui. Não vai mais ter pardal para roubar o povo”, disse Bolsonaro.

“Votar no Eduardo Paes é votar no PT, é votar no Lula. Quem está com o Lula do seu lado, boa coisa não está pensando, ou boa coisa não está fazendo. Então, o Rio de Janeiro está polarizado, não tem como. Quem vota no Paes, vota Lula. Quem vota no Delegado Ramagem, vota Bolsonaro. E a partir de amanhã à noite estou no Rio para colaborar com o Ramagem”, declarou.