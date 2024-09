Quaest: Paes cai pela segunda vez e vai a 53%, enquanto Ramagem chega a 20% no Rio

Pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 30, mostrou que o candidato do PL à Prefeitura do Rio, Alexandre Ramagem (PL), chegou aos 20% das intenções de voto. Com isso, reduziu a distância para o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), que segue liderando a disputa, mas agora marca 53%. Embora esse patamar ainda dê ao mandatário condições de vencer no primeiro turno, ele registrou queda de quatro pontos, em relação ao levantamento anterior. A eleição acontece no próximo domingo, 6 de outubro.

Tal como já havia acontecido na última pesquisa divulgada pelo instituto, há pouco mais de dez dias, os números se traduziram em uma boa notícia para a campanha de Ramagem em razão de seu avanço e da queda de Paes. O candidato do PL oscilou dois pontos positivamente, saindo dos 18% para os 20% nesse período, dentro da margem de erro, que é de três pontos percentuais.

Para a equipe eleitoral de Paes, por outro lado, o levantamento liga o alerta para esta reta final de campanha. O prefeito chegou a registrar 64% das intenções de voto em pesquisa Quaest divulgada no dia 11 de setembro. De lá para cá, caiu ao todo 11 pontos percentuais. Ainda assim, com 53%, mantém claras chances de se eleger sem a necessidade de um segundo turno.

Uma das razões é o desempenho tímido dos outros candidatos. O terceiro colocado é Tarcísio Motta (PSOL), que conforme a pesquisa desta segunda também oscilou dois pontos para cima, mas registra apenas 6%. Juntos, todos os postulantes restantes — Marcelo Queiroz (PP), com 2%; Carol Sponza (Novo), com 1%; Cyro Garcia (PSTU), com 1%; Rodrigo Amorim (União), com 1%; além de Juliette Pantoja (UP) e Henrique Simonard (PCO), que não pontuaram — somam apenas 5%.

Aqueles que pretendem votar em branco, ou anular o voto, somam apenas 1% do eleitorado. Já os indecisos, de acordo com esse cenário estimulado, são 5%, o que pode ser decisivo para os planos de Paes. A pesquisa foi realizada entre os dias 27 e 29 de setembro. Ao todo, foram ouvidos 1140 eleitores.

O caminho até as urnas

Na campanha de Ramagem, o crescimento recente é atribuído à redução do desconhecimento do candidato, com a campanha na TV, e à sua associação com o principal padrinho político, Jair Bolsonaro. O postulante do PL tem feito agendas nas últimas semanas com filhos de Bolsonaro, e participou de ato com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro recentemente. Para esta semana, está prevista ainda a chegada do ex-presidente ao estado para percorrer as ruas da capital ao interior. O movimento é tratado como a cartada mais importante da corrida eleitoral para Ramagem, que ontem recebeu o incômodo apoio do candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB).

Eduardo Paes, por sua vez, tem investido no eleitorado evangélico e no chamado “voto útil” para conseguir manter seu favoritismo até as urnas. Ele tem intensificado os encontros com líderes religiosos, publicou vídeo sobre o tema em suas redes sociais e colocou sua claque para distribuir panfletos na porta de igrejas. Por outro lado, tenta desidratar a candidatura de Tarcísio Motta e atrair os eleitores do PSOL, com o discurso justamente de evitar um segundo turno contra o bolsonarismo e liquidar a fatura de uma vez.

Até o dia da eleição, contudo, ainda ocorre o último debate eleitoral deste primeiro turno no Rio. O programa está marcado para as 22h da próxima quinta-feira, 3, na TV Globo.