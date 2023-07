De aborto a armas, pesquisa mapeia temas mais polêmicos entre brasileiros

O que pensam os brasileiros sobre temas como aborto, legalização das drogas, porte de armas e até mesmo voto impresso? Uma pesquisa abrangente e recém-divulgada pela Hibou, uma empresa de pesquisa de mercado e consumo, mapeou os assuntos mais “polêmicos” entre a população.

O levantamento foi feito entre 10 a 19 de junho deste ano, pela internet, com 1.401 participantes. A margem de erro é de 2,6% e 95% de significância.

Veja o ranking de alguns dos temas ‘mais polêmicos’

1- Porte de armas

Quando perguntados “Qual a sua opinião sobre esse assunto?”, 36% dos entrevistados disseram ser a favor do porte de armas, enquanto 56% afirmaram ser contrários. No início do ano, o governo Luiz Inácio Lula da Silva revogou decretos de Jair Bolsonaro que facilitavam o acesso a armas e munições. Lula também prepara um decreto para endurecer as regras para a posse de armas no país. De acordo com o ministro da Justiça, Flávio Dino, a nova legislação prevê um “controle responsável” das armas.

2- Redução da maioridade penal

Mais de oito em cada dez brasileiros (84%) são a favor da redução da maioridade penal para 16 anos, mostra a pesquisa, enquanto 12% são contra.

3- Pena de morte

Ainda na área de segurança pública, o levantamento aponta que mais da metade da população (52%) é a favor da pena de morte, enquanto 31% é contra.

4- Aborto

A maioria dos entrevistados afirmou ser contra o aborto (58%). Se a interrupção da gravidez é motivada por estupro ou doença, o placar se inverte: 66% dizem ser a favor.

5- Drogas

Um dos temas mais polêmicos, a liberação das drogas é defendida apenas por 10% da população, enquanto 79% são contra. Quando perguntados sobre a liberação apenas da maconha, a resistência é menor: 25% se dizem a favor, e 61% são contra.

6- Voto impresso

O chamado “voto impresso” também entrou na mira da pesquisa. Defendida por Jair Bolsonaro nas últimas eleições, essa modalidade é apoiada por quatro em cada dez brasileiros, enquanto cinco em cada dez são contra.

7- Cotas

As cotas em universidades continuam gerando polêmica. Quando reservadas para “pobres”, 76% dos brasileiros concordam com as políticas públicas de acesso à educação superior, mas quando são voltadas estritamente a negros, apenas 46% dizem ser a favor.

8- Educação sexual

Sobre o ensino de educação sexual nas escolas, sete em cada dez brasileiros se dizem favoráveis — 18% são contra.

9- Casamento homoafetivo

A união civil entre pessoas do mesmo sexo é apoiada por 64% da população, e rechaçada por 16%.

10- Celebridades na política

Apenas 6% da população se diz a favor do ingresso de figuras midiáticas na política, enquanto 69% se dizem contrários.

