Datafolha: Rivais oscilam para cima, mas Boulos e Nunes continuam na ponta

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) seguem empatados tecnicamente na liderança da disputa pela prefeitura de São Paulo, segundo levantamento divulgado nesta sexta-feira, 5, pelo instituto Datafolha.

De acordo com a pesquisa, Nunes tem 24% contra 23% de Boulos. Logo atrás, vêm o apresentador José Luiz Datena (PSDB), com 11%; o coach Pablo Marçal (PRTB), com 10%; a deputada federal Tabata Amaral (PSB), com 7%; e a administradora Marina Helena (Novo), com 5%.

Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, Datena, Marçal e Tabata estão empatados tecnicamente. Marina Helena também empata com Tabata e Marçal, mas não com Datena.

Depois, surgem o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil), com 3%, e três nomes com 1%: João Pimenta (PCO), Fernando Fantauzzi (DC) e Altino dos Prazeres (PSTU). Declararam votar em branco, nulo ou em ninguém 10%, enquanto 3% afirmaram não saber quem irão escolher.

Cenário estável

Em relação à pesquisa anterior do mesmo instituto, feita em maio, Boulos e Nunes inverteram de posição – o prefeito tinha antes 23% e o deputado, 24%. Já Datena e Marçal oscilaram três pontos para cima, enquanto Tabata e Kim foram um para baixo, e Marina, um para cima – todas essas variações ocorreram dentro da margem de erro.

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea — quando não são apresentados os nomes dos pré-candidatos ao entrevistado –, há também estabilidade, segundo o Datafolha. Boulos tem 14% das intenções de voto, seguido por Nunes, 8% (mas 3% também citam “o atual prefeito”); Marçal, com 3%; Datena e Tabata, com 2%; e Kim, com 1%. Entre os entrevistados, 55% disseram não saber ainda em quem votar.

Sem Datena e Kim

O Datafolha também apresentou aos entrevistados um cenário sem José Luiz Datena e Kim Kataguiri. O apresentador, que se filiou recentemente ao PSDB, diz que manterá a sua candidatura até o fim, mas tem contra si um histórico grande de recuos na última hora — ele nunca disputou uma eleição.

Já Kim quer ser candidato, mas pode ter a pretensão barrada por sua legenda, o União Brasil, que hoje está aliado a Ricardo Nunes. O principal cacique do partido na cidade, no entanto, o presidente da Câmara Municipal, Milton Leite, disse nesta sexta-feira a VEJA que a relação com o prefeito está desgastada, por conta da falta de espaços na gestão, e que talvez seja “hora de acabar” — leia a matéria aqui.

Sem esses dois pré-candidatos, Nunes tem 26%, Boulos, 25%, Marçal, 12%, Tabata, 9% e Marina Helena, 7%.

A pesquisa Datafolha ouviu 1.092 eleitores de terça-feira, 2, a quinta-feira, 4.