Datafolha: Paes lidera isolado em intenções de voto para reeleição no Rio

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), lidera com folga as intenções de voto em busca da reeleição no pleito municipal deste ano, de acordo com o mais recente levantamento Datafolha. A pesquisa, divulgada nesta sexta-feira, 5, aponta que ele tem a preferência de 53% dos eleitores. Em seguida, aparece o postulante do PSOL, Tarcísio Motta, com 9%, antes de Alexandre Ramagem (PL), aposta do ex-presidente Jair Bolsonaro para a capital fluminense, que marca 7%.

Veja o cenário completo:

Eduardo Paes (PSD): 53%

Tarcísio Motta (PSOL): 9%

Alexandre Ramagem (PL): 7%

Juliete Pantoja (UP): 3%

Cyro Garcia (PSTU): 3%

Rodrigo Amorim (União): 2%

Marcelo Queiroz (PP): 2%

Dani Balbi (PCdoB): 1%

Carol Sponza (Novo): 0%

Branco/Nulo/Nenhum: 14%

Não sabem: 5%

O panorama é de folga para o prefeito, a pouco mais de um mês para o início da campanha eleitoral, marcada para 16 de agosto. Em busca de seu quarto mandato no posto, Paes também tem bom desempenho nas menções espontâneas — ou seja, quando o entrevistado diz em quem pretende votar sem ter uma lista à disposição. Nessa modalidade, marca 28% das intenções de voto. Por outro lado, dado o histórico na política local, 100% dos participantes da pesquisa afirmaram conhecê-lo, o que reduz sua margem de crescimento nos próximos meses. Ele terá o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), embora resista a entregar a vice de sua chapa ao partido do chefe do Planalto.

Apontado até aqui como o principal opositor de Paes, em um cenário polarizado politicamente, Ramagem tem justamente o desconhecimento a seu favor. Apesar de marcar apenas 7 pontos percentuais, ele é desconhecido por 63% da população carioca, conforme a pesquisa. Para a campanha, sua equipe deve investir na associação de sua imagem com a da família Bolsonaro — especialmente Jair e Michelle — e explorar seu passado com atuação no campo da segurança, de modo a tentar encurtar a distância para o atual prefeito. O tema é tratado como central para o pleito deste ano.

Continua após a publicidade

Tarcísio, por sua vez, tem histórico de boas votações entre o eleitorado fluminense, que é majoritariamente conservador. Em 2020, foi o vereador mais votado da capital. Ele é conhecido por 63% da população, e vê seu desempenho crescer em um cenário da pesquisa que lista menos candidatos. Nesse caso, sem a pré-candidata Dani Balbi (PCdoB), o psolista chega a 10% das intenções de voto. Integrante da mesma federação que o PT, o PCdoB deve ter de retirar o nome, já que o Partido dos Trabalhadores vai apoiar Paes.

Joga ainda a favor do atual prefeito o índice de rejeição mapeado pela pesquisa. Tanto Tarcísio, com 22 pontos percentuais, quanto Ramagem, que tem índice de 21%, são mais rejeitados que Paes. De acordo com o levantamento, 19% afirmaram que não votariam de jeito nenhum no pré-candidato do PSD.

A pesquisa ouviu 840 eleitores de terça (2) a quinta-feira (4). A margem de erro é de 3 pontos percentuais.