Cacique do União em SP indica clima ruim com Nunes: ‘É hora de parar’

Maior cacique do União Brasil em São Paulo, o presidente da Câmara da capital paulista, Milton Leite, afirmou nesta sexta-feira, 5, que relação com o prefeito Ricardo Nunes (MDB), de quem é aliado na gestão municipal, está desgastada e colocou em dúvida a participação do partido no arco de alianças para a tentativa do emedebista à reeleição.

Segundo o vereador, “não são problemas pequenos, são problemas grandes”. Ele cobra espaço para o União Brasil na gestão de Nunes que se encerra no final do ano, e no próximo mandato em caso de reeleição. “O União Brasil é um partido grande. Nós queremos ser tratados como tal e entendemos que estamos participando de um governo de coalizão”, afirmou Leite, que controla os diretórios municipal e estadual do partido. “Coalizão pressupõe pressupõe que aqueles que participam dessa coalizão tenham espaço para fazer uma co-governança, respeitando sempre o cargo do majoritário. Mas quando essa relação não está fluindo bem, é hora de parar”

Embora o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP) ainda se coloque como pré-candidato à prefeitura de São Paulo pela legenda, Leite articulava a indicação de um integrante da sigla para a vice de Nunes, mas foi preterido pelo prefeito. O emedebista anunciou o ex-coronel da Rota Ricardo Mello Araújo, indicado do ex-presidente Jair Bolsonaro, depois de pesquisas de intenção de votos apontarem o coach Pablo Marçal (PRTB) em um patamar competitivo na disputa pela prefeitura paulistana.

Pablo Marçal flerta com o União Brasil

Marçal tem flertado com o União Brasil. Na terça-feira, 2, o coach e o presidente nacional do PRTB, Leonardo Avalanche, se reuniram com cúpula nacional do União Brasil em Brasília: o presidente da legenda, Antônio Rueda, o vice-presidente, ACM Neto, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que se declara pré-candidato à Presidência da República pelo partido.

Em nota divulgada após a reunião, Marçal sugere uma possível aliança com o partido ao afirmar que foi discutida “uma ampla frente a nível nacional, promovendo a sinergia entre as lideranças e unindo forças em torno de um projeto inovador”.

“Acreditamos que a experiência de gestão do União Brasil, somada à nossa visão empreendedora e à nossa conexão com as demandas da população e com a juventude, formam a base ideal para a construção de um futuro promissor não apenas para São Paulo, mas para o Brasil, e enxergamos em Ronaldo Caiado um excelente nome para a disputa presidencial em 2026”, afirmou em nota.