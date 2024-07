Datafolha: a extraordinária vantagem de João Campos na disputa em Recife

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), tem larga vantagem na disputa pela reeleição. Segundo pesquisa do instituto Datafolha publicada nesta sexta-feira, 5, ele lidera com 75% das intenções de voto e poderia garantir a vitória no primeiro turno com folga se a eleição fosse hoje.

Os demais pré-candidatos aparecem todos empatados dentro da margem de erro, mas a uma distância muito grande do prefeito. O ex-deputado federal Daniel Coelho (PSD) tem 7%. Ele tem o apoio da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB). Em seguida aparecem Gilson Machado (PL), ex-ministro do Turismo de Jair Bolsonaro, com 6%, e a deputada estadual Dani Portela (PSOL), com 3%.

Tecio Teles (Novo) e Simone Fontana (PSTU) têm 1% cada. Os votos brancos e nulos somam 5%. Outros 2% responderam que não sabem em quem vão votar. O Datafolha entrevistou 616 eleitores de Recife entre os dias 4 e 6 de julho. A margem de erro da pesquisa é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos.

Outro cenário

O levantamento também simulou um cenário com o deputado Túlio Gadêlha (Rede) no lugar de Dani Portela (PSOL), mas a troca quase não altera a disputa. João Campos segue na frente, com 74% das intenções de voto. Coelho tem 8%, Machado, 5%, e Gadelha, 3%. Teles e Fontana seguem com 1% cada.

Pesquisa espontânea

João Campos também lidera na pesquisa espontânea, quando o entrevistador não fornece a lista dos candidatos. Nesse caso, ele foi citado por 39% dos entrevistados. Outros 6% disseram que votariam “no atual prefeito”. Gilson Machado tem 2%, Daniel Coelho, 1%. Outras respostas somaram 5%. Brancos e nulos são 6%. Pelo menos 40% dos entrevistados responderam que não sabem.

Popularidade

Segundo o levantamento, 100% dos entrevistados conhecem o atual prefeito. Já Daniel Coelho é conhecido por 90% dos recifenses, Machado por 35%, Gadelha por 58%, Portela por 46%, Teles por 44% e Fontana por 27%.

Rejeição

O Datafolha também questionou os eleitores em quais candidatos não votariam de jeito nenhum. Gilson Machado tem a maior rejeição, com 38%, seguido por Tecio Teles, com 36%, e Túlio Gadêlha, com 34%. Fontana é rejeitada por 31%, Portela por 28% e Coelho por 27%. João Campos, por sua vez, tem apenas 8% de rejeição.