Datafolha: Freixo e Castro empatam na liderança para o governo do Rio

Pesquisa Datafolha divulgada na tarde desta quinta-feira, 7, mostra os pré-candidatos Marcelo Freixo (PSOL) e Cláudio Castro (PL) empatados na liderança da disputa pelo governo do Rio de Janeiro. Segundo o instituto, Freixo tem 22% das intenções de voto, contra 18% de Castro. O empate se dá na margem de erros, que é três pontos percentuais para mais ou para menos.

Na sequência aparecem o pré-candidato do PDT, Rodrigo Neves, com 7%; Eduardo Serra, do PCB (5%); Cyro Garcia, do PSTU (4%); Felipe Santa Cruz, pelo PSD (3%); e Paulo Ganime, pré-candidato do Novo (2%). São ainda 33% de votos brancos ou nulos e 7% de indecisos no levantamento.

O levantamento foi realizado nos dias 5 e 6 de abril. Foram entrevistados 1.218 eleitores no estado. A pesquisa está registrada no TSE sob o número RJ- 05998/2022