Cúpula da Amazônia: Lula defende proteção ambiental e geração de empregos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a conciliação entre a proteção ambiental e o desenvolvimento econômico no seu discurso de abertura da Cúpula da Amazônia nesta terça-feira, 8, em Belém.

“Primeiro, vamos discutir e promover uma nova visão de desenvolvimento sustentável e inclusivo na região, combinando a proteção ambiental com a geração de empregos dignos e a defesa dos direitos de quem vive na Amazônia”, declarou. “Precisaremos conciliar a proteção ambiental com a inclusão social, o fomento à ciência, tecnologia e inovação, o estímulo à economia local, o combate ao crime internacional e a valorização dos povos indígenas e comunidades tradicionais e seus conhecimentos ancestrais”, completou.

Em seu pronunciamento, Lula também destacou a urgência de retomar e fortalecer a Organização do Tratado de Cooperação da Amazônia (OTCA). A última vez que os países signatários haviam se reunido foi em 2009, em Manaus. “Há quatorze anos que não nos reuníamos. É a primeira vez que o fazemos aqui no Pará e a primeira vez num contexto de severo agravamento da crise climática. Nunca foi tão urgente retomar e ampliar essa cooperação. Os desafios da nossa era, e as oportunidades que surgem, demandam ação conjunta”, declarou.

Além do presidente, discursam na abertura do evento o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), e secretária-geral da OTCA, María Alexandra Moreira López, além de lideranças da sociedade civil. Mais tarde, representantes de outros países da Amazônia, como Bolívia, Colômbia, Peru e Guiana, também farão suas considerações.

