CPI para investigar os atos de 8 de janeiro naufraga no Senado

Apenas quinze senadores assinaram o pedido feito pela senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS) para que fosse instalada uma CPI para investigar os atos bolsonaristas do dia 8 de janeiro em Brasília – para que a comissão avançasse, eram necessárias 27 assinaturas.

A senadora havia conseguido 44 assinaturas, mais do que o necessário, mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), entendeu que os apoios conseguidos na legislatura anterior, encerrada em 1º de fevereiro, não eram válidas e precisavam ser ratificadas.

O prazo dado por Pacheco terminou na sexta-feira, 17, mas nove senadores retiraram as suas assinaturas e outros vinte simplesmente não retiraram, mas também não ratificaram os seus apoios. Com isso, o pedido será arquivado.

Soraya ainda tem a esperança de fazer a comissão avançar por meio do Supremo Tribunal Federal (STF), onde recorre da decisão de Pacheco. É pequena, no entanto, a chance de obter algum sucesso. Outra alternativa é ela começar de novo a tentar angariar as 27 assinaturas e apresentar um novo pedido.

O governo Luiz Inácio Lula da Silva trabalha contra a instalação de uma CPI com esse objetivo porque teme o uso político da comissão – bolsonaristas querem, por exemplo, que ela investigue uma suposta omissão do governo atual na prevenção do quebra-quebra que atingiu as sedes dos três poderes da República.