Como vai o PT no único estado onde tenta reeleger o governador

A governadora Fátima Bezerra (PT) é a favorita para se reeleger ao governo do Rio Grande do Norte, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira, 28, pelo instituto Real Time Big Data. O levantamento coloca a petista na frente com 39% das intenções de voto, seguida pelo senador Styvenson Valentim (Podemos), com 14%, e Fabio Dantas (SD), que tem 12%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

O estado é o único onde o PT disputará a reeleição com o mesmo governador. O partido também busca se manter no governo do Piauí, mas lá a campanha é para que Rafael Fonteles seja o sucessor de Wellington Dias.

Abaixo do trio de líderes, estão Clorisa Linhares (PMB), com 3%, Wesli Natal Zuera (DC) e Rosália Fernandes (PSTU), ambos com 1%, e Danniel Morais (PSOL), que não pontuou. São 17% de brancos e nulos e 13% que não sabem ou não responderam.

Senado

Os protagonistas para a disputa por uma vaga no Senado são o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves (PDT), e o ex-ministro do governo Bolsonaro, Rogério Marinho (PL). Os dois estão empatados na margem de erro — Alves tem 26% e Marinho tem 22%.

Rafael Motta (PSB) vem logo atrás com 13%. Completam o levantamento Ney Lopes (PMB), com 3%, Freitas Júnior (PSOL), com 1%, e Dario Barbosa (PSTU), que não pontuou. São ainda 19% de brancos e nulos e 16% que não sabem ou não responderam.

O Real Time Big Data ouviu 1.500 pessoas entre os dias 25 e 26 de junho, e cadastrou a pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número RN-01637/2022 .