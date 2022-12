Como Lula justificou indicação de petista em ministério desejado por Tebet

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Reynaldo Turollo Jr., Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ao anunciar uma série de nomes para compor seu ministério a partir de janeiro, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) justificou a escolha do ex-governador do Piauí e senador eleito Wellington Dias (PT) para comandar o Desenvolvimento Social, responsável pelo combate à fome e pelo programa Bolsa Família, uma das principais vitrines do PT.

O nome de Dias foi um dos poucos anunciados nesta quinta-feira, 22, junto com uma justificativa — provavelmente porque a pasta era almejada pela senadora Simone Tebet (MDB-MS), uma das principais aliadas de Lula no segundo turno e a quem se credita boa parte dos votos dos eleitores de centro que o petista conseguiu angariar.

“Tem duas coisas importantes no Piauí: foi o estado que nós começamos o primeiro combate à fome, na cidade de Guariba (na verdade, Guaribas), e foi o estado que eu tive mais voto nessa eleição agora. Então, merecidamente”, disse Lula, ao cumprimentar Dias pelo novo cargo. No Piauí, Lula teve 76,83% dos votos, a melhor marca do país.

Nos últimos dias, petistas intensificaram a pressão sobre o presidente eleito para que ele não entregasse um ministério tão importante para uma aliada de outro partido. A decisão, é claro, deve descontentar os que esperavam que o novo governo refletisse a frente ampla de legendas que levou Lula à vitória.