Com a saída de Daniela do Turismo, Marcelo Freixo entra na mira do Centrão

Na esteira do aumento da temperatura pela efetivação da saída da ministra Daniela Carneiro (Turismo), integrantes do Centrão têm pressionado o governo Luiz Inácio Lula da Silva por mais rearranjos na configuração ministerial e em cargos do primeiro escalão — o que envolveria a saída de Marcelo Freixo (PT-RJ) do comando da Embratur, já que o União Brasil, do novo ministro Celso Sabino, quer a área de “porteira fechada”. A avaliação é de que, sem a estatal, a pasta teria recursos limitados à sua disposição, o que inviabilizaria a atuação do novo ministro.

O movimento tem sido encabeçado por aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e por membros do União Brasil, partido de Daniela — a legenda, além de ter se irritado com a demora na efetivação da troca, pleiteia agora mais espaço no governo como moeda de troca em apoio a matérias no Congresso. Na última quinta-feira, 6, Daniela deixou o cargo à disposição de Lula.

Além da Embratur, líderes das três legendas também estariam mirando o comando dos ministérios do Esporte e do Desenvolvimento Social. Este último, inclusive, já estaria sendo cobiçado pelo PP e negociado junto a Lula — que resiste ao pleito por ter em Wellington Dias, o titular da pasta, um de seus maiores aliados. Detentora de um dos maiores Orçamentos da Esplanada, a pasta é vitrine política e eleitoral importante, por coordenador, por exemplo, o Bolsa Família.

Com a aprovação com folga da reforma tributária na Câmara, o governo prevê agora mais tempo para negociar as movimentações em troca de apoio, ao mesmo tempo em que negocia a aprovação de medidas importantes ao Planalto, como a retomada do voto de qualidade no Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) e o arcabouço fiscal.

