Com 14 anos de atraso, prefeitura de Varginha inaugura Memorial do ET

A Prefeitura de Varginha inaugurou nesta semana o Memorial do ET, um ponto turístico que terá como objetivo manter viva a fama ufóloga da cidade no sul de Minas Gerais. O espaço estava programado para ser entregue em 2008, mas problemas como a falência da construtora e pedidos de devolução de verba federal atrasaram o as obras em 14 anos.

O local contará com um planetário, além de painéis suspensos de 360º que exibirão filmes com finalidades culturais e educativas sobre ufologia. Vídeos também são passados em nove televisões instaladas nas mãos de ET´s lúdicos, criados pelo artista plástico Gleiber Piva.

O Memorial, que foi construído no formado de uma nave alienígena, promete ser atrativo por conta da fama que Varginha tem. Foi lá que, em 20 de janeiro de 1996, três mulheres dizem ter avistado criaturas extraterrestres num terreno baldio da cidade mineira. O caso ganhou fama internacional e até hoje desperta mistérios e teorias da conspiração, que são aproveitadas de forma turística e midiática pela cidade. As três testemunhas do suposto contato imediato estiveram presentes na inauguração do Memorial, assim como outros ufólogos. Como não poderia deixar de ser, a famosa história do ET de Varginha também é uma das atrações contadas na exposição.

O projeto da construção do Memorial do ET foi anunciado em 2008, e o terreno escolhido pela Prefeitura em 2010. Já em 2011, a construtora responsável declarou falência e a obra foi interrompida. As obras foram retomadas mais tarde, com a previsão (não cumprida) de terminar em 2013. O governo federal cobrou a conclusão do projeto e a devolução do dinheiro em 2014, quando apenas 40% das obras estavam concluídas.

Outra paralisação em 2015 determinou uma segunda previsão para fevereiro de 2017, que também não foi cumprida. O terceiro prazo, para julho de 2021, foi o terceiro a ser adiado. As obras só foram finalizadas em 2021 e permitiram a mudança da Secretaria do Turismo, antes instalada no terminal rodoviário da cidade, para o local. O Memorial foi aberto 14 anos após o anúncio e 26 anos após o caso que deu fama a Varginha.