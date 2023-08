Clima seco: baixa umidade do ar põe dez estados e DF sob alerta laranja

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira, 7, um alerta laranja de riscos à saúde e potencial de incêndios na região central do Brasil devido ao calor e à baixa umidade do ar. O aviso representa o segundo de três graus de perigo na escala meteorológica e abrange um total de dez estados brasileiros e o Distrito Federal.

De acordo com o Inmet, regiões do Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, além do DF e todo o estado de Goiás, numa área que cobre 1.419 municípios brasileiros, devem registrar umidade relativa do ar entre 12% e 20% nesta segunda-feira.

Todas as microrregiões goianas estão em estado de alto risco para incêndios — segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), os termômetros devem atingir 38ºC e a umidade pode cair a 11% ao longo da semana em Porangatu, no norte do estado. Em Goiânia, a previsão para os próximos dias é de máximas entre 32ºC e 33ºC e umidade mínima de 12%.

O Inmet alerta para sintomas comuns de ressecamento da pele e desconforto nos olhos, boca e nariz e orienta a população das regiões afetadas a beber bastante líquido, evitar atividades físicas, umidificar os ambientes, usar hidratante corporal e seguir as orientações do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil.

