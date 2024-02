Cláudio Castro e Lula têm alta rejeição em cidade da Região dos Lagos (RJ)

Protagonistas de uma recente tentativa de aproximação às vésperas das eleições municipais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL) sofrem com alta rejeição na Região dos Lagos, no litoral fluminense. Na cidade praiana de Cabo Frio, um dos mais populares destinos turísticos do estado, a maioria da população reprova ambas as administrações, segundo levantamento divulgado nesta semana pelo Instituto Paraná Pesquisas.

De acordo com a pesquisa, 60,8% dos eleitores no município litorâneo desaprovam o governo Lula, chegando a 43,3% a parcela do eleitorado que considera “péssima” a gestão do presidente. Em todos os recortes populacionais do levantamento, a rejeição ao petista é maior do que a aprovação – a avaliação negativa passa de 60% entre os entrevistados de 16 a 24 anos e de 35 a 59 anos, além de superar a marca dentre os participantes com ensino médio ou superior.

A rejeição ao governo estadual também prevalece em Cabo Frio – 33,6% consideram a administração de Cláudio Castro “ruim” ou “péssima”, contra 28,5% que avaliam o governador como “bom” ou “ótimo”. As opiniões positivas e negativas da gestão estão tecnicamente empatadas em praticamente todos os recortes demográficos do estudo – somente no grupo dos eleitores com ensino fundamental a aprovação a Castro supera a rejeição, enquanto o oposto acontece entre o eleitorado com ensino superior.

Eleições municipais

O Instituto Paraná Pesquisas também sondou o cenário para as eleições municipais de 2024. No principal, o deputado estadual Doutor Serginho (PL) – atual líder do governo Cláudio Castro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro – lidera com 38,2% das intenções de voto, marcando ampla vantagem sobre o segundo colocado, o ex-prefeito Marquinho Mendes (MDB), com 23,9%, apoiado pelo PDT de Ciro Gomes. A atual prefeita Magdala Furtado (sem partido) fica em terceiro lugar, somando 12,9% do apoio eleitoral – no mês passado, ela deixou o PL e a expectativa é que migre para o PSD, do prefeito carioca Eduardo Paes.

O levantamento do Paraná Pesquisas foi realizado com 720 eleitores entre os dias 30 de janeiro e 4 de fevereiro. O grau de confiança é de 95% e a margem de erro corresponde a 3,7 pontos percentuais.