Ciclone no RS: rio Guaíba transborda e chega ao nível mais alto desde 1941

O ciclone extratropical que passa pela costa do Rio Grande do Sul tem causado estragos no estado, com fortes chuvas e rajadas de vento. Em Porto Alegre, o nível do rio Guaíba transbordou e atingiu 3,17 metros no início da tarde desta quarta-feira, 27, segundo a Defesa Civil. Nem mesmo as comportas do sistema de proteção contra enchentes, fechadas pela prefeitura na noite de terça-feira, 26, foram capazes de conter a inundação — o nível “máximo” do rio antes de transbordar é de 3 metros. O sistema deverá permanecer acionado até, ao menos, esta quinta-feira, 28.

Equipes da Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) chegaram a colocar 190 toneladas de sacos de areia para reforçar a contenção de água nos portões e, segundo a autarquia, a situação já era de “estabilidade” por volta das 17h desta quarta-feira. Até o horário, a orla permanecia interditada nos trechos 1 e 3.

Este é o nível mais alto do Guaíba desde 1941, quando a capital gaúcha passou por uma enchente que elevou a água a 4,75 metros. De acordo com a prefeitura, trechos de pontos turísticos como a Orla do Guaíba e o Cais Mauá foram invadidos pela água. Por volta das 7h, a Defesa Civil já havia emitido um alerta para a inundação — o aviso vale por 24 horas.