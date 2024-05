Chuvas no RS: mortes chegam a 107 e nível do Guaíba volta a subir

O total de mortes causadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul chegou a 107 nesta quinta-feira, 9, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil às 9h. Ao todo, as enchentes já afetam 425 municípios; 374 pessoas ficaram feridas e outras 136 estão desaparecidas em todo o estado.

Após dois dias de trégua, os fortes temporais voltaram a atingir o estado na última quarta-feira, 8, e o nível das águas do Lago Guaíba está subindo novamente. Por volta das 7h desta quinta, a medição era de aproximadamente 5,04 metros, o que representa um aumento de 4 centímetros desde a noite anterior.

Desde o início da semana, quando o lago registrou a cheia histórica de 5,33 metros, o volume das águas vinha caindo constantemente, chegando ao patamar de 5 metros por volta das 22h de ontem. O monitoramento é realizado pela Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) do Rio Grande do Sul em conjunto com o Serviço Geológico do Brasil (SGB).

Chuvas prejudicam resgates

Na tarde de quarta-feira, a prefeitura de Porto Alegre emitiu um alerta para suspensão temporária dos resgates das vítimas por barcos, em razão da previsão de novas torrentes d’água na capital gaúcha. Os trabalhos de salvamento da Defesa Civil e da Guarda Municipal foi retomado com o cessar das chuvas no início da noite.

🚨 Atenção! Pedimos que os barcos em operações de resgate suspendam temporariamente suas atividades, devido à previsão de chuva de até 15mm, possíveis descargas elétricas e ventos acima de 80 km/h nas próximas horas na Região Metropolitana. pic.twitter.com/nNwWFVxFXT — Porto Alegre (@Prefeitura_POA) May 8, 2024

A previsão para o Rio Grande do Sul, porém, é de que as tempestades voltem com ainda mais força na próxima sexta-feira, 10. A estimativa é que as regiões centro-norte e leste do estado, incluindo o litoral norte e o sul de Santa Catarina, sejam atingidas por mais de 100 milímetros de chuvas durante todo o final de semana, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Outro grave problema que afeta a população gaúcha desde o meio da semana é a queda brusca das temperaturas, resultado de uma frente fria que avança pela região. Para esta quinta-feira, a previsão do Inmet é que as mínimas fiquem entre 4ºC e 8ºC no sul do estado, enquanto a parte norte deve variar entre 10ºC e 15ºC nos momentos mais frios — a capital, Porto Alegre, tem mínima prevista de 13ºC.