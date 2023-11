Chuvas fortes e ventos acima de 100 km/h deixam dois mortos em SP

Pelo menos duas pessoas morreram na tarde desta sexta-feira, 3, em razão dos fortes temporais que atingiram grande parte do estado de São Paulo. Os ventos chegaram a superar 100 quilômetros por hora e as chuvas causaram alagamentos, desabamentos e falta de energia em diversas regiões.

Uma das mortes ocorreu em Santo André, na região metropolitana, depois que uma parede caiu do 18º andar de um edifício e atingiu duas pessoas. A outra fatalidade foi registrada em Osasco, também na Grande São Paulo, quando um carro foi atingido por uma árvore derrubada pelos ventos. As informações foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros.

O Aeroporto de Congonhas registrou falta de energia e chegou a ser interditado durante a tarde depois que um jato parou na pista, bloqueando o trânsito — o embarque de passageiros foi suspenso. Por volta das 17h30, os pousos e decolagens na pista principal já haviam sido retomados. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os ventos atingiram 104 quilômetros por hora em Congonhas e chegaram a 111 quilômetros por hora em Ourinhos, no interior do estado.

Na capital, as rajadas chegaram a 104 km/h no aeroporto de Congonhas. Várias árvores caíram, conforme registros feitos no bairro do Ibirapuera e Jardim Taboão. +👇 pic.twitter.com/jUFQ7P8xtP — INMET (@inmet_) November 3, 2023

Também por volta das 17h30, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo, informou que o estado de alerta para alagamentos havia terminado. De acordo com o CGE, a previsão para os próximos dias é que o litoral paulista seja atingido por fortes rajadas de vento e elevação do oceano, em razão de um ciclone extratropical que está em formação na costa do Rio Grande do Sul.

