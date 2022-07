Ceará: PT lança candidato ao governo e confirma divórcio com grupo de Ciro

O PT confirmou na noite de domingo, 24, o nome do deputado estadual Elmano de Freitas como candidato do partido ao governo do Ceará e confirmou assim o rompimento de uma aliança de dezesseis anos com o PDT e o grupo de Ciro e Cid Gomes.

O anúncio foi feito pela principal liderança do PT no estado, o ex-governador Camilo Santana, que será candidato ao Senado, após encontro com Elmano e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Contra o ódio, a intolerância e a mentira”, escreveu Camilo.

Juntos por um Ceará cada vez mais forte. Com muito trabalho, respeito e parceria. Contra o ódio, a intolerância e a mentira. Obrigado por todo o apoio, meus irmãos e irmãs cearenses! Seguimos unidos, de mãos dadas, com Elmano governador, Camilo senador e Lula presidente. 1️⃣3️⃣✅ pic.twitter.com/h8XkhPSD0p — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) July 24, 2022

O racha já vinha sendo dado como certo depois que o PDT, há uma semana, escolheu o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio para ser o candidato ao governo. O PT apoiava o nome da governadora Izolda Cela, também do PDT, que sucedeu a Camilo Santana no governo.

Tanto o candidato de Lula quanto o candidato de Ciro terão dificuldade para bater o favorito nas pesquisas, o deputado federal Wagner de Sousa Gomes, conhecido como Capitão Wagner (União Brasil), que tem o voto do eleitor bolsonarista no estado.