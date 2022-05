Ceará: Capitão Wagner lidera disputa contra candidatos da coalizão PT-PDT

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Bruno Ribeiro, Tulio Kruse e Diogo Magri. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O policial militar da reserva e deputado federal licenciado Wagner Sousa Gomes, conhecido como Capitão Wagner (União Brasil), lidera as pesquisas de intenção de voto ao governo do Ceará, segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 1º e 6 de maio e divulgado nesta segunda-feira, 9.

Ele está isolado na ponta nos dois cenários pesquisados – em ambos supera o candidato do governo atual, uma coalizão entre o PT e o grupo de Ciro Gomes que governa o estado há quatro mandatos — dois com Cid Gomes e dois com Camilo Santana (PT).

Na primeira situação, ele aparece com 46,5% das intenções de voto, seguido pela atual governadora, Izolda Cela (PDT), que tem 24,2% — ela assumiu o governo após a renúncia de Camilo, em abril, para disputar o Senado.

Nessa mesma simulação, a candidata do PSOL, Adelita Monteiro, aparece com 3,2% das intenções de voto. Outros 18,6% dos entrevistados afirmaram que irão votar em nenhum, em branco ou nulo e 7,5% disseram que não sabem ou não responderam.

Quando o candidato governista é o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT), Capitão Wagner lidera com 43,4$ das intenções de voto, seguido por Cláudio, com 29,8%, e Adelita, com 2,9%. Nesse cenário, 16,9% afirmaram que irão votar em branco, anular ou voto ou votar em nenhum e outros 6,9% dizem que não sabem ou não responderam.

Embora não tenha ligação direta com Jair Bolsonaro (PL), Capitão Wagner já recebeu apoio do presidente e tem no Ceará o a adesão do mesmo eleitorado que apoia o presidente.

A pesquisa foi feita por meio de entrevistas pessoais com 1.540 eleitores de 60 municípios do Ceará e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n.º CE-06551/2022. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.