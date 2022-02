Carlos Bolsonaro está na Rússia, mas não esquece Lula

Na Rússia acompanhando a visita do pai ao presidente Vladimir Putin, o vereador carioca Carlos Bolsonaro não tira folga daquilo que mais gosta de fazer: mobilizar a base bolsonarista para atacar adversários nas redes sociais.

A última do Zero Dois foi o compartilhamento de uma foto e Luiz Inácio Lula da Silva ao lado de Fernando Henrique Cardoso na campanha do ex-presidente ao Senado em 1982, quando o então líder metalúrgico apoiou FHC.

Foi a senha para seus apoiadores atacarem a aproximação de Lula ao Centro e reforçar a imagem de “outsider” e antissistema de Jair Bolsonaro. Só ignoram a aliança do capitão com os partidos do Centrão para se segurar no Congresso em termos nada republicanos.

O aumento da frequência dos ataques a Lula, que lidera com folga as pesquisas para a eleição presidencial em outubro, também é verificado em outros perfis da base de sustentação de Bolsonaro.

Nos últimos dias, a deputada Carla Zambelli (PSL-SP) alertou seus seguidores para a suposta intenção do PT de encerrar as escolas militares em um eventual governo Lula e publicou um vídeo com o ator José de Abreu, notório petista, para acusar o partido de mentir.

No núcleo familiar, o deputado Eduardo Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro ironizaram a audiência de uma entrevista com Lula na internet. O Zero Um também aproveitou para espezinhar o petista com seus acenos a uma possível regulação da mídia.

A deputada Bia Kicis (PSL-DF) também não esquece o petista. Há três dias publicou um trecho de uma entrevista em que Lula para sustentar seu argumento de que o petista pode colocar a risco a soberania nacional.