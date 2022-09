Candidato do PT reduz pela metade a vantagem de ACM Neto na Bahia

O ex-secretário estadual de Educação Jerônimo Rodrigues (PT) reduziu em setembro pela metade a distância que o separava do ex-prefeito ACM Neto (União Brasil) na disputa pelo governo da Bahia, segundo levantamento divulgado neste domingo, 25, pelo instituto Paraná Pesquisas.

De acordo com a sondagem eleitoral, ACM Neto lidera a corrida com 46,5% das intenções de voto contra 30,2% de Rodrigues. No dia 6 de setembro, de acordo com o mesmo instituto, o ex-prefeito tinha 52,9% contra 20,5% do petista – ou seja a diferença entre os dois principais concorrentes caiu de 32 pontos para 16 em menos de três semanas.

Rodrigues é apoiado por dois políticos bastante populares na Bahia: o atual governador Rui Costa (PT) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O petismo governa a Bahia há quatro mandatos, dois com Jaques Wagner e dois com Rui Costa.

Em terceiro na pesquisa, aparece o ex-ministro João Roma (PL), que é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), com 9,7%. Os demais candidatos não atingiram um ponto percentual. Entre os entrevistados, 6,2% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 6,0% declararam que não sabem ou não responderam.

A pesquisa foi feita por meio de 1.540 entrevistas pessoais entre os dias 19 e 23 de setembro em 68 municípios da Bahia e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BA-05363/2022.