Brasil oficializa pedido para sediar próxima Copa de Futebol Feminino

Neste sábado, 4, o governo federal oficializou junto à FIFA e à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a intenção de sediar a próxima Copa do Mundo de Futebol Feminino, que será realizada em 2027. O documento foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e entregue diretamente pelo ministro do Esporte, André Fufuca, aos presidentes da FIFA, Gianni Infantino, e da CBF, Ednaldo Rodrigues, que se reuniram no Maracanã para assistir à final da Copa Libertadores da América.

Com a formalização do pedido, o Brasil se compromete a garantir a segurança do evento e a proteção das atletas e torcidas, a facilitação na emissão de vistos para as seleções e uma série de isenções fiscais para operação no território brasileiro, entre outros requisitos da FIFA. O país escolhido para sediar o torneio deve ser anunciado pela FIFA em maio de 2024.

Se o Brasil for selecionado, será a primeira Copa do Mundo Feminina a ser realizada na América do Sul. Além do pleito brasileiro, estão na concorrência a África do Sul e duas candidaturas conjuntas – uma da América do Norte, representada por Estados Unidos e México, e outra europeia, englobando Alemanha, Bélgica e Países Baixos.