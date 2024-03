Boulos diz que empate técnico com Nunes é ‘extremamente positivo’

O pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP). disse nesta terça-feira, 19, que os resultados das últimas pesquisas eleitorais são “extremamente positivos” para a sua pré-campanha.

“É natural que, com o gasto em publicidade e com o uso da máquina, haja um crescimento”, disse o parlamentar sobre o adversário Ricardo Nunes (MDB), atual prefeito da capital paulista, que apareceu com 32% das intenções de voto no levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas. O psolista vem logo atrás, com 30,1%, tecnicamente empatado. Como a margem de erro é de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos, a situação configura empate técnico. Leia a matéria sobre a pesquisa aqui.

Boulos comentou o resultado da pesquisa após um evento no Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de São Paulo na manhã desta terça. Ele discursou ao lado do presidente da instituição, Ramalho da Construção, que foi deputado estadual por dois mandatos consecutivos (2011 a 2019) e é pré-candidato a vereador em São Paulo pelo PSD.

“O papel do prefeito não é fazer birra. O prefeito não faz parceria com o governo federal por causa de briga eleitoral”, disse o psolista no evento, alfinetando Nunes. “Se o governador Tarcísio (Republicanos) quiser investir em São Paulo, será muito bem-vindo, porque quem ganha é a cidade.”

Continua após a publicidade

Nas pesquisas mais recentes, Tarcísio, ex-ministro de Jair Bolsonaro, aparece mais bem avaliado pelos paulistanos do que o presidente Lula. Questionado sobre a influência desse resultado na sua campanha, Boulos defendeu uma relação institucional com o governo do estado e disse que o petista “agrega voto” e que o ex-presidente “tira”.

Erundina

No final do evento, o deputado minimizou as críticas da colega de sigla, Luiza Erundina (PSOL-SP), ao retorno de Marta Suplicy ao PT, para ser vice de Boulos na eleição, e prometeu que sua campanha terá o apoio de todos os ex-prefeitos do PT. “Ainda teremos Marta, Haddad e Erundina no mesmo palanque”, disse o deputado a jornalistas.

O evento no Sintracon teve a presença de figuras conhecidas do mundo político sindical — dentre eles, o deputado federal João Amazonas, presidente do PCdoB, e o ex-ministro do Trabalho de Fernando Collor, Antônio Rogério Magri, condenado no Supremo Tribunal Federal por corrupção passiva em 2000.

Continua após a publicidade