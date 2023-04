Bolsonaro volta à ativa com ataques ao governo e foco na economia

Com seu retorno ao Brasil após alguns meses recolhido nos Estados Unidos, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a fazer postagens diárias no Instagram. O foco principal, claro, são os ataques ao governo Lula e comparações com sua gestão, principalmente na área econômica.

Em uma publicação feita nesta quarta-feira, 12, Bolsonaro aproveitou para cutucar Lula sobre a taxação de compras. Isso porque o novo governo anunciou que colocará fim à isenção de imposto de importação para encomendas de até 50 dólares em empresas como Shopee e Shein. O ex-presidente postou um texto em que lembrou que hoje é permitido entrar no Brasil com até 1 000 dólares em compras livres de impostos devido a um acordo firmado com o Mercosul em 2019. “Outra iniciativa que poderá mudar brevemente com as pessoas que hoje estão aí”, escreveu.

Há dois dias, Bolsonaro lembrou que houve queda de invasões em fazendas durante o período em que governou o país. O tom é o mesmo que usou na campanha presidencial, com críticas aos movimentos sociais. “Os fatos os deixam revoltados! Jamais foi por terra! O terror é o combustível da esquerda”, diz a mensagem publicada em seu perfil.

Bolsonaro também fez postagens sobre outros indicadores, como geração de emprego, abertura de novas empresas, investimento em obras e preço dos combustíveis. A maioria delas mostra números de seu governo. Ele tem feito atualizações diárias em outras redes como TikTok e Twitter.

O ex-presidente, no entanto, não comentou polêmicas de seu governo que vieram à tona recentemente, como a entrada de joias ilegais da Arábia Saudita no país e as ações na Justiça que podem torná-lo inelegível.

