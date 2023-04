Bolsonaro estreia como ‘garoto-propaganda’ de Michelle; veja vídeo

Enquanto dá seus primeiros passos como presidente do PL Mulher, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também tem investido em outros planos na área profissional, com a sua recém-lançada linha de produtos de beleza, idealizada em parceria com o maquiador e amigo de primeira hora Agustin Fernandez.

No último domingo, 24, quem apareceu de surpresa em uma publicação de Michelle foi ninguém menos que o ex-presidente Jair Bolsonaro. “Cuidando do meu amor com minha linha de skincare”, escreveu a ex-primeira-dama no vídeo em que aparece aplicando produtos na pele do marido. O maquiador Agustin Fernandez, em suas redes, comentou na publicação. “Meninas, nos marquem usando a linha Michelle Bolsonaro nos seus maridos”.

Desde que retornou dos Estados Unidos ao Brasil, no final de março, têm sido raras as aparições públicas de Bolsonaro. O ex-presidente tem passado boa parte do tempo na nova casa da família, uma mansão alugada em Brasília, além de ter alguns poucos encontros com aliados.

Nos últimos dias, inclusive, aumentou a preocupação do clã Bolsonaro de que o patriarca vire o principal alvo da CPMI dos Atos Golpistas. O PL já indicou o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para participar da comissão e tenta, agora, emplacar também o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).