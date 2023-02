Bolsonaristas reagem à chance de Dilma assumir banco dos Brics

Diante das notícias de que a ex-presidente Dilma Rousseff pode ser indicada pelo governo Lula ao comando do banco dos Brics, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro criticaram a possível nomeação e a ironizaram nas redes sociais.

Ex-ministros de Bolsonaro, os senadores Ciro Nogueira (PP-PI) e Rogério Marinho (PL-RN) trataram do assunto no Twitter. O cacique do PP escreveu que “só podem estar declarando guerra aos Brics”, enquanto o parlamentar potiguar, derrotado na eleição à Presidência do Senado, tuitou que “nada está tão ruim que não possa piorar” e classificou a indicação como “receita do desastre”.

“Você entregaria um banco para a Dilma administrar? Ainda mais se fosse do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul? Às vésperas de embarcar para os EUA, só podem estar declarando guerra aos Brics. Dilma lá quintuplica a meta…”, declarou Ciro Nogueira. “Nada está tão ruim que não possa piorar. Colocar Dilma no lugar do economista e diplomata Marcos Troyjo no Banco dos BRICS é a receita do desastre. O risco é até a China quebrar. Típico PT”, atacou Marinho.

Muito próximo do pastor Silas Malafaia, um dos maiores aliados de Jair Bolsonaro no meio evangélico, o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) também criticou o possível novo cargo à ex-presidente, derrubada por um impeachment em 2016. “O ministro Haddad recentemente expressou o desejo de ter a ex-presidente Dilma Rousseff como presidente do Banco dos BRICS. No entanto, é importante lembrar que durante o mandato de Dilma, a economia brasileira quebrou e suas políticas econômicas foram a razão”.

O Movimento Brasil Livre (MBL), um dos principais articuladores dos protestos de rua que pediram a deposição de Dilma da Presidência, foi outro que não perdeu a chance de ironizar a questão. “Dilma vai conseguir seu carguinho no banco do BRICS na China. Agora vai”.