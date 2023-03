Bolsonaristas do PL pedem socorro a Valdemar para salvar Zé Trovão

Na reunião do Partido Liberal com sua bancada de 99 deputados federais, realizada na última quarta, 1, em Brasília, a bolsonarista Bia Kicis fez um pedido para que Valdemar Costa Neto, presidente da legenda, defendesse publicamente um de seus filiados, o ex-caminhoneiro Zé Trovão. Preso por atos antidemocráticos em 2021, o parlamentar usa até hoje uma tornozeleira eletrônica, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Após a fala de Kicis, outros deputados apoiaram a ideia e Valdemar ficou até de falar com Arthur Lira (PP-AL) sobre o assunto.