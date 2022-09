Bolsonarista mata apoiador de Lula a faca após discussão em MT

Um homem de 42 anos foi morto na noite do dia 7 de setembro com golpes de faca e machado após uma discussão política na cidade de Confresa, em Mato Grosso. Segundo a Polícia Civil, a vítima, Benedito Cardoso dos Santos, era apoiador do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Já o suspeito, identificado como Rafael Silva de Oliveira, era eleitor do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Os dois trabalhavam juntos em uma chácara na zona rural do município. Quem acionou a polícia foi um outro funcionário, que disse ter encontrado Benedito já morto quando chegou para trabalhar e desconfiou do colega.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Victor Donizete de Oliveira, Benedito deu um soco no rosto de Rafael e, em seguida, pegou uma faca. O suspeito conseguiu tomar a arma e golpeou a vítima pelas costas, atingindo em seguida olho, pescoço e testa. “Depois disso o autor retornou para o barracão, pegou um machado, voltou até a vítima, que ainda estava com vida, e desferiu um último golpe no pescoço dela”, diz o delegado.

Conforme a versão da polícia, Rafael escondeu as armas do crime e foi até o hospital do município para buscar atendimento médico. Lá, foi encontrado pela Polícia Militar, que suspeitou e começou a questioná-lo. O autor foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil e confessou o crime. Ele disse ter dado aproximadamente 15 facadas na vítima.

Rafael foi autuado em flagrante por homicídio duplamente qualificado com motivo fútil e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.