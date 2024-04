Bolsonarista e ex-prefeito tucano travam disputa pela prefeitura de Santos

Faltando pouco mais de cinco meses para a eleição, os deputados federais Rosana Valle (PL) e Paulo Alexandre Barbosa (PSDB) são os dois principais concorrentes pela prefeitura de Santos, no litoral paulista, segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 24 e 29 de abril e divulgado nesta terça-feira, 30.

No primeiro cenário, Rosana Valle lidera com 38,1% das intenções de voto, à frente do atual prefeito, Rogério Santos (Republicanos), que tem 27,1%; da ex-prefeita Telma de Souza (PT), com 16,3%; e da vereadora Débora Camilo (PSOL), que tem 3,9%.

Rosana Valle, presidente do PL Mulher SP, é próxima à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e já recebeu a vista do ex-presidente Jair Bolsonaro em Santos para declarar o seu apoio na eleição municipal. Já Rogério Santos era filiado ao PSDB e migrou para o Republicanos convidado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que prometeu apoio a sua candidatura. Há possibilidade, no entanto, de Tarcísio migrar para o PL

Outro cenário

Apesar de ter a sua gestão aprovada por 62,6% dos eleitores, segundo o Paraná Pesquisas, não está descartada a possibilidade de Rogério Santos não disputar a reeleição e ceder o seu lugar para o ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Os dois têm uma longa relação política. Rogério Santos foi assessor parlamentar, chefe de gabinete e secretário de Governo de Barbosa durante os seus mandatos como deputado estadual (2007-2012) e prefeito de Santos (2013-2020) e foi lançado candidato à prefeitura por ele há quatro anos.

Se Barbosa for candidato a prefeito, a disputa com Rosana Valle ganharia outra conformação: ele apareceria numericamente à frente, com 39,8% das intenções de voto contra 33,0% da adversária. Como a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, eles estão empatados tecnicamente quase no limite da variação estatística.

Nesse cenário, Telma de Souza teria 11,6% das intenções de voto, e Débora Camilo, 3,4%. A pesquisa ouviu 800 eleitores na cidade de Santos.