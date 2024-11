BC divulga déficit público e Trump anuncia ‘czar das fronteiras’

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites.

Dados divulgados pelo Banco Central nesta segunda-feira, 11, mostram que as contas públicas fecharam o mês de setembro com um déficit primário de 7,3 bilhões de reais, menos da metade de setembro do ano passado, quando o déficit foi de 18,1 bilhões de reais. A semana começa com uma grande expectativa pelo anúncio do pacote de corte de gastos, ainda em discussão no Planalto e sob a guarda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em agosto, o déficit público foi de 21,8 bilhões de reais.

O Ministério Público de São Paulo pediu à Justiça a anulação do acordo de colaboração premiada feita pelo empresário assassinado a tiros pelo PCC no aeroporto de Guarulhos na última sexta-feira, 8. Antônio Vinicius Lopes Gritzbach lavava dinheiro para a organização criminosa e já havia sofrido outro atentado em dezembro, mas não quis entrar no programa de proteção a testemunhas. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, anunciou uma força-tarefa para investigar o episódio.

O recém eleito presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou na noite do domingo que Tom Homan será encarregado por cuidar das fronteiras do país durante o seu governo. Ele foi chamado pelo republicano de “czar das fronteiras” e será o responsável por fazer valer a promessa de campanha de deportação em massa de imigrantes ilegais que estejam dentro do território estadunidense. Homan já foi diretor interino da Agência de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos.

