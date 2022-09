Bahia: petista sobe, ACM cai e diferença entre eles diminui treze pontos

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Tulio Kruse, Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A nova pesquisa divulgada para o governo da Bahia nesta segunda-feira, 5, pelo instituto Real Time Big Data, mostrou um avanço do candidato Jerônimo Rodrigues (PT), apoiado pelo governador Rui Costa (PT) e pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Rodrigues cresceu para 24% das intenções de voto, diminuindo a diferença para o líder, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil), que agora tem 49%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Apesar da vantagem do ex-prefeito ainda ser considerável, ela caiu de 38 para 25 pontos em comparação com a última pesquisa do mesmo instituto, de 11 de julho, quando ACM vencia por 56% a 18%. De certa forma, o novo levantamento traz uma boa notícia para o petista, que tenta converter o apoio que Costa e Lula têm na Bahia em intenções de voto.

Por outro lado, o cenário segue favorável a ACM. Nos votos válidos, o ex-prefeito seria eleito no primeiro turno com 60%, contra 29% de Rodrigues. Mesmo entre quem aprova o governo de Rui Costa (60% dos eleitores baianos, segundo a mesma pesquisa), ACM Neto tem 42% das intenções de voto, enquanto o candidato do governador tem 36%.

Na principal pesquisa estimulada, o ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL), João Roma (PL), tem 9% das intenções de voto. Demais candidatos não pontuaram. São 8% de brancos e nulos e 10% que não sabem ou não responderam.

Senado

Candidato da chapa petista, o senador Otto Alencar (PSD) lidera a disputa ao Senado com 25%. Ele é seguido de perto por Cacá Leão (PP), que é apoiado por ACM, tem 17% e por sua vez está empatado tecnicamente com Raíssa Soares (PL), nome bolsonarista que chega aos 12%. Tâmara Azevedo (PSOL) tem 4% e demais não pontuaram. São 16% de brancos e nulos e 26% que não sabem ou não responderam.

O Real Time Big Data ouviu 1.200 eleitores entre 2 e 3 de setembro, e cadastrou a pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BA-04374/2022.