Avaliação do governo melhora em São Paulo e ajuda Bolsonaro na eleição

O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem o que comemorar em São Paulo, segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 24 e 29 de abril. A avaliação do seu governo melhorou entre os paulistas, a desaprovação caiu e ele ganhou cinco pontos em intenções de voto na disputa para presidente da República.

Segundo o instituto, entre o final de março e o final de abril, a aprovação ao seu governo saltou de 40,0% para 43,3%, enquanto a desaprovação caiu de 55,1% para 51,8%. O número de entrevistados que não soube avaliar ou não opinou ficou em 4,9%.

Já quando questionados sobre como avaliam o governo, o percentual dos que classificam como ótimo ou bom saltou de 29,9% para 33,1%, enquanto a taxa dos que consideram o mandato ruim ou péssimo caiu de 48,1% para 44,4%. O contingente dos que dizem que a administração é regular permaneceu em 21,2%. A faixa dos que não sabem ou não quiseram opinar subiu de 0,9% para 1,4%.

Como consequência da melhora da avaliação do seu governo, Bolsonaro ganhou intenções de votos. No principal cenário, com o ex-governador João Doria como candidato do PSDB, Bolsonaro tem 35,8% contra 34,9% do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A diferença está dentro da margem de erro de 2,3 pontos percentuais para mais ou para menos, mas em março os dois estavam em posições invertidas: o petista tinha 34,1% contra 31,0% do presidente – ou seja, em um mês, Bolsonaro ganhou quase cinco pontos no estado.

A pesquisa ouviu 1.820 eleitores em 78 municípios de São Paulo, por meio de entrevistas pessoais e presenciais, e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o número BR-07854/2022.