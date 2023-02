As preocupações de Valdemar Costa Neto na primeira reunião do PL em 2023

Com ou sem Jair Bolsonaro, a vida segue para os correligionários do Partido Liberal. Os 99 deputados da legenda – atual maior bancada da Câmara – se reúnem nesta quarta-feira, 1º, para o primeiro encontro de trabalho do ano, em Brasília.

Coordenada pelo cacique Valdemar Costa Neto e pelo líder da sigla na Câmara, Altineu Côrtes (PL-RJ), a cúpula contará ainda com a presença do general Braga Netto, ex-ministro da Defesa de Bolsonaro e candidato a vice-presidente na chapa do ex-capitão nas últimas eleições.

Para além da pauta no Legislativo, a ser estabelecida pelo presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL), Valdemar também deverá tratar de temas urgentes durante o encontro – entre eles, a CPI dos atos golpistas, a regulação das redes sociais e as eleições municipais de 2024.

Investigação

No âmbito da Câmara dos Deputados, a oposição ao governo Luiz Inácio Lula da Silva reuniu na última segunda-feira 27 as assinaturas necessárias para a abertura de um CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) para apurar os atos de terrorismo e depredação de 8 de janeiro, em Brasília. Liderado pelo deputado André Fernandes (PL-CE), o requerimento foi protocolado com a assinatura e 189 deputados e 33 senadores, e defende a garantia de “justiça” a eventuais envolvidos no levante. “A instauração desta CPMI se mostra necessária para que não haja injustiça contra aqueles que efetivamente não participaram e não concordaram com os atos de vandalismo”, diz trecho do documento.

O próprio governo Lula é contrário a uma CPI por avaliar que a investigação, a exemplo da CPI da Pandemia, em 2021, possa virar uma vitrine para a oposição — que, numerosa, já ensaia uma ofensiva contra pautas de prioridade governista.