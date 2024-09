As dificuldades de Tarcísio como cabo eleitoral em cidades de SP

Nos últimos dias, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) mergulhou de cabeça na campanha do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição. O ex-ministro de Jair Bolsonaro tem se dedicado a fortalecer sua atuação como cabo eleitoral na capital paulista, em meio à ascensão do coach e empresário Pablo Marçal (PRTB) entre o eleitorado de direita.

Em vídeo divulgado na segunda-feira, Tarcísio se dirigiu a “todos os conservadores” e disse que Nunes é “contra a ideologia de gênero, contra a liberação das drogas, contra a doutrinação nas escolas e a favor da vida desde a concepção”. Em outra peça, ele afirma que “Marçal é a porta de entrada para Boulos”. Ele também prometeu intensificar as agendas de campanha.

Além do crescimento do adversário, Tarcísio tem de lidar com a postura dúbia de Bolsonaro na cidade. Apesar de ter declarado apoio a Nunes, o ex-presidente se envolveu pouco na campanha. Em conversa com jornalistas, Tarcísio afirmou que vai conversar com Bolsonaro para que ele reforce o apoio a Nunes.

Segundo a última pesquisa sobre a sucessão paulista, divulgada na terça-feira, 3, pelo instituto Real Time Big Data, há um triplo empate técnico na disputa pela prefeitura. Pablo Marçal tem 21% das intenções de voto, seguido por Ricardo Nunes e pelo deputado Guilherme Boulos (PSOL), ambos com 20% — como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, eles estão tecnicamente empatados (leia a matéria aqui).

Guarulhos

Não é só na capital que Tarcísio enfrenta dificuldades como cabo eleitoral. Na segunda maior cidade do estado, Guarulhos, na região metropolitana, o seu candidato, o deputado estadual Jorge Wilson (Republicanos), conhecido como Xerife do Consumidor e ex-líder do governador na Assembleia Legislativa, está em terceiro lugar na corrida pela prefeitura: segundo levantamento do Paraná Pesquisas divulgado na quarta-feira, 4, ele tem 17,1% das intenções de voto contra 20,4% do vereador Lucas Sanches (PL) e 31,4% do ex-prefeito Elói Pietá (Solidariedade) — leia matéria aqui.

Em Barueri, outro município importante da Grande São Paulo, o candidato apoiado por Tarcísio, o vice-prefeito Beto Piteri, está em segundo lugar na corrida eleitoral com 25,8% das intenções de voto, muito atrás do ex-prefeito Gil Arantes (União Brasil), que tem 50,8%, segundo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas de 17 de agosto — veja como está a disputa aqui.

Já em Santos, a maior cidade do litoral paulista, o candidato do Republicanos, o prefeito Rogério Santos está numericamente atrás da deputada federal Rosana Valle (PL): ele tem 32,8% contra 38,6% da adversária — como a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, eles estão tecnicamente empatados (leia a matéria aqui). Na cidade, o governador, apesar de ter um candidato de seu partido na disputa, não deverá se envolver, já que ele não quer confrontar Bolsonaro em cidades onde os dois tenham postulantes diferentes na disputa pela prefeitura.

Cenários melhores

Tarcísio tem um respiro como cabo eleitoral em outros municípios. Os candidatos de seu partido lideram a disputa em Taubaté (Ortiz Júnior) e Sorocaba (Rodrigo Manga), conforme as últimas pesquisas.