Primeira pesquisa pós-horário eleitoral mostra empate triplo em São Paulo

A primeira pesquisa divulgada após o início do horário eleitoral no rádio e na TV, no último dia 30 de agosto, mostra que há um empate técnico triplo na corrida pela prefeitura de São Paulo.

Segundo o instituto Real Time Big Data, o coach Pablo Marçal (PRTB) tem 21% das intenções de voto, seguido pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) e pelo deputado Guilherme Boulos (PSOL), ambos com 20% — como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, eles estão tecnicamente empatados.

Na sequência, aparecem a deputada federal Tabata Amaral (PSB), com 9%, o apresentador José Luiz Datena (8%) e a economista Marina Helena (Novo), com 3%. Também neste caso, os três nomes estão tecnicamente empatados em segundo lugar. Os demais candidatos somam 1% das intenções de voto.

Os números divulgados reforçam uma percepção, que já ganha contornos nos bastidores das campanhas, de que a ascensão da popularidade de Pablo Marçal está se aproximando de um “teto” após a guinada observada nas últimas semanas. Pesquisas internas já apontam indícios de estagnação no crescimento do coach nas intenções de voto dos paulistanos.

Segundo turno

O levantamento publicado hoje traz, ainda, três simulações de segundo turno entre os candidatos que encabeçam a corrida eleitoral na capital paulista.

Em cenário de disputa entre Nunes e Boulos, o prefeito levaria 45% dos votos contra 35% do deputado. Neste caso, os votos brancos e nulos somam 10% e outros 10% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder.

Se o duelo ocorresse entre Boulos e Marçal, o parlamentar do PSOL teria ligeira vantagem contra o candidato do PRTB, totalizando 40% e 37% dos votos, respectivamente. Brancos e nulos chegam a 11%, e 12% não responderam sobre esta disputa.

Caso o segundo turno seja travado entre Nunes e Marçal, o atual mandatário ficaria com 39% do eleitorado e o empresário com 33%. Esta é a hipótese com maior potencial de votos inválidos: 14% dos participantes votariam branco ou nulo e mais 14% não quiseram ou preferiram não responder.

O instituto Real Time Big Data entrevistou 1.500 eleitores em São Paulo entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi contratada pela Record TV e registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-07377/2024.