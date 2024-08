Pesquisa: Prefeito e aliada de Bolsonaro têm empate técnico em Santos

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O prefeito Rogério Santos (Republicanos) e a deputada federal Rosana Valle (PL) estão empatados tecnicamente na disputa pela prefeitura de Santos, segundo levantamento feito entre os dias 23 e 26 de agosto pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta terça-feira.

De acordo com o levantamento, Rosana tem 38,6% das intenções de voto contra 32,8% do prefeito – a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, o que os coloca em situação de empate técnico.

Em terceiro lugar, aparece a ex-prefeita Telma de Souza (PT), com 15,6%, e Nando Pinheiro (Avante), com 1,1%. Entre os entrevistados, 6,9% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum, enquanto 5,0% não souberam ou não responderam.

Segundo turno

Em um eventual segundo turno entre os dois primeiros candidatos, também haveria hoje um empate técnico: Rosana teria 46,8% das intenções de voto contra 43,0% de Santos – outros 6,8% votariam em branco, nulo ou nenhum, enquanto 3,5% não souberam ou não responderam

Padrinhos

Rosana Valle é apoiada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e pela primeira-dama Michelle Bolsonaro, de quem é próxima em razão da militância no PL Mulher – a candidata a prefeita é presidente do PL Mulher no estado de São Paulo, enquanto Michelle preside a seção nacional.

Já Santos, apesar de ser filiado ao Republicanos de Tarcísio de Freiras, não deverá ter o apoio do governador em sua campanha, uma vez que o comandante do estado decidiu não se envolver em disputas nas quais ele e Bolsonaro tenham candidatos diferentes.

Tarcísio tem ótima avaliação na cidade, segundo a pesquisa: 71,5% aprovam o trabalho do governador de São Paulo, enquanto 24,8% o desaprovam e 3,8% não souberam ou não quiseram responder.

Aprovação

Um dos trunfos do prefeito Rogério Santos é a avaliação de seu trabalho na prefeitura: 66,5% aprovam o seu trabalho, enquanto 30,6% o desaprovam e 2,9% não souberam ou não quiseram opinar.

Pesquisa

O levantamento do Paraná Pesquisas ouviu 800 eleitores na cidade de Santos.