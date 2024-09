Ex-aliado de Lula lidera disputa em Guarulhos, diz Paraná Pesquisas

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A menos de um mês do primeiro turno das eleições municipais de 2024, o ex-prefeito de Guarulhos, Elói Pietá (Solidariedade), lidera a corrida à prefeitura com 31,4% das intenções de voto, segundo levantamento divulgado nesta quarta-feira, 4, pelo Instituto Paraná Pesquisas. Este é o primeiro monitoramento eleitoral publicado após o debate promovido por VEJA com candidatos na segunda maior cidade de São Paulo.

Em seguida, aparecem na pesquisa o vereador Lucas Sanches (PL), com 20,4% do eleitorado, e o deputado estadual Jorge Wilson (Republicanos), com 17,1%. Dentro da margem de erro de 3,5 pontos percentuais, os dois nomes estão tecnicamente empatados na segunda posição.

Completam a lista o deputado federal Alencar Santana (PT), com 8,4%; o deputado estadual Márcio Nakashima (PDT), com 5,4%; e o ex-vereador Waldomiro Ramos (PSB), com 1,9%. Também neste caso, o cenário é de empate técnico em terceiro lugar. Votos brancos e nulos somam 9,3%, e outros 6,3% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder.

Os números divulgados hoje indicam um avanço de 3,3 pontos percentuais de Elói Pietá em relação ao levantamento anterior do Paraná Pesquisas, publicado em junho — na ocasião, o ex-prefeito aparecia em empate técnico na liderança com Jorge Wilson, que, por sua vez recuou 4,2 pontos. A maior diferença foi observada no desempenho eleitoral de Lucas Sanches, que cresceu 8,1 pontos desde então.

Debate marcado por rachas e troca de acusações

No debate VEJA para a prefeitura de Guarulhos, realizado no último dia 26 de agosto, os candidatos deixaram as propostas em segundo plano para priorizar desavenças pessoais, trocas de farpas e apelo aos cabos eleitorais.

Os maiores atritos ocorreram não entre rivais ideológicos, mas dentro dos grupos políticos de esquerda e direita que disputam o mesmo eleitorado na cidade. Pietá, ex-prefeito que comandou o Executivo pelo PT, rachou a aliança com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva após o partido favorecer Alencar Santana nas eleições de 2024.

Do outro lado do espectro, Lucas Sanches concorre pelo partido de Jair Bolsonaro, mas tanto o ex-presidente quanto o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) já declararam seu apoio a Jorge Wilson, líder do governo estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 800 eleitores em Guarulhos entre os dias 31 de agosto e 3 de setembro. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa na Justiça Eleitoral é SP-00473/2024.