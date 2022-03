Arthur do Val retira pré-candidatura em SP após áudio sobre ucranianas

O deputado estadual Arthur do Val (Podemos) anunciou neste sábado, 5, que retirou sua pré-candidatura ao governo de São Paulo depois da repercussão de um áudio, de conteúdo sexista, em que ele fala que as mulheres ucranianas “são fáceis porque são pobres”. Conhecido como Mamãe Falei e ligado ao MBL (Movimento Brasil Livre), Arthur do Val informou sobre a desistência da candidatura pelo Instagram.

“Os áudios que vazaram de uma conversa privada com amigos são lamentáveis. Não são corretos com as mulheres brasileiras, ucranianas e com todas as pessoas que depositam confiança em meu trabalho e, por isso, peço desculpas”, disse o deputado na nota. “Não tenho compromisso com o erro, por isso, entrei em contato com a presidente do Podemos, Renata Abreu, para retirar minha pré-candidatura ao governo de São Paulo”, informou.

Arthur do Val disse ainda que tomou essa iniciativa por entender que é necessário preservar o trabalho daqueles que se dedicam à construção de uma terceira via eleitoral. “O projeto não merece que as minhas lamentáveis falas sejam utilizadas para atacá-lo”, concluiu.

O agora ex-pré-candidato é do mesmo partido do ex-juiz e presidenciável Sergio Moro, um dos nomes que se apresentam como alternativa a Lula (PT) e Bolsonaro (PL) na disputa pelo Palácio do Planalto. Nesta sexta, 4, horas após a divulgação do áudio de Mamãe Falei, Moro disse que não dividiria palanque com ele e reprovou as declarações sobre as mulheres ucranianas. O parlamentar enviou a mensagem de áudio a amigos enquanto voltava da Ucrânia, para onde havia ido acompanhar a guerra iniciada pela Rússia.