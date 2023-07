Após fala de Lula, Dino diz que só clubes de tiro ilegais serão fechados

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que recebeu orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para “separar o joio do trigo” e apenas clubes de tiro que funcionam de forma ilegal serão fechados. Em live realizada na terça-feira, 25, o chefe do Executivo disse que pediu o fechamento de “quase todos” os estabelecimentos do tipo no Brasil.

Dino falou ao “Bom dia, Ministro”, programa de entrevistas da estatal EBC, na manhã desta quarta-feira. Ele afirmou que, nos últimos anos, o número de clubes de tiro cresceu sem nenhuma regulamentação no país e que a falta de fiscalização dos caçadores, atiradores e colecionadores (CACs) fortaleceu o crime organizado. “Tem clubes de tiro sérios, que de fato se dedicam à atividade esportiva. Infelizmente, na ausência de fiscalização, por trás de atividades legais, se implantaram atividades criminosas, desviando armas, vendendo armas para quadrilhas”, disse.

“Estamos preocupados com essa situação dos clubes de tiro que não cumprem a lei. O presidente tem alertado para separar o joio do trigo. Quem é colecionador de verdade, caçador, atirador esportivo, muito bem, uma atividade legítima. Agora, o presidente deu essa diretriz e vamos cumprir para intensificar a fiscalização de clubes de tiro. Aqueles que não cumprem a lei serão fechados”, acrescentou.

