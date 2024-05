Após apelo de Gisele, antenas de Elon Musk estão prestes a chegar ao RS

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou na tarde desta quinta-feira, 9, que até o final da semana receberá cem antenas com sinal ilimitado de internet da Starlink, empresa de propriedade do multimilionário Elon Musk, dono também de outras empresas de tecnologia, como a rede social X (ex-Twitter) e as fabricante de foguetes, SpaceX, e de carros, Tesla. O empresário viu um apelo publicado nas redes sociais pela modelo Gisele Bündchen, que é gaúcha, e anunciou que faria a doação de mil unidades do equipamento.

O serviço de internet provido pelas antes está previsto para funcionar enquanto durar o estado de calamidade no estado. “O Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), receberá mil antenas de internet via satélite da Starlink, já incluindo o serviço de internet ilimitado, durante o período que perdurar a calamidade. Cem unidades serão entregues no próximo fim de semana, para ajudar a restabelecer a comunicação em ações da Defesa Civil, das forças de segurança pública, de saúde e serviços públicos críticos”, diz a nota divulgada pela Defesa.

Given the terrible flooding in Rio Grande do Sul, @Starlink will donate 1000 terminals to emergency responders and make usage for all terminals in the region free until the region has recovered. I hope the best for the people of Brazil. pic.twitter.com/NK6kjz7Iag — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2024

A doação de Musk foi anunciada por ele próprio nas suas redes sociais. “Desejo o melhor para os brasileiros”, disse o multimilionário. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), agradeceu o gesto, dizendo que as antenas com internet ilimitada serão de “extrema utilidade neste período de reconstrução do nosso estado”.

Thank you, @elonmusk , for the donation of 1000 Starlink internet antennas. With this equipment providing data service and connectivity throughout the entire calamity period, it will be immensely valuable during the reconstruction phase of our state. Muito obrigado, @elonmusk ,… — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) May 9, 2024

A tragédia no Rio Grande do Sul já deixou 107 mortos, 374 feridos e 136 desaparecidos. Mais de 232 mil pessoas tiveram que deixar suas casas e 67 mil estão em instituições de acolhimento. Uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre, Eldorado do Sul, começou a ser completamente evacuada nesta quarta-feira, 8, por estar submersa em lama.

O nível do lago Guaíba chegou ao ápice de 5,3 metros no último domingo — nesta quinta, ficou pela primeira vez abaixo de cinco metros em cinco dias. A lama continua em níveis altos, tomando boa parte da capital gaúcha e das cidades do entorno. Nesta quinta, o resgate de um cavalo ilhado há quatro dias sobre o telhado de uma casa em Canoas comoveu as redes sociais. Apelidado de “Caramelo”, o animal foi retirado de bote por bombeiros nesta manhã.